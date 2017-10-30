В Челябинск возвращаются три «раскулаченных» миллионера

20:51 30 октября 2017 0

Война Михаила Юревича с соперниками обернулась долгостроями Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Решена судьба трех самых скандальных недостроенных объектов в Челябинске. Это своего рода памятники борьбы экс-губернатора Михаила Юревича с политическими противниками и конкурентами. В преддверии саммитов ШОС и БРИКС власти вступили в переговоры с владельцами недостроев.

Долгострой на улице Васенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Евгений Рогоза, Артур Никитин и Виктор Тартаковский — представители строительного бизнеса, потерявшие 12 лет назад все «бонусы» от власти. Все трое были соратниками экс-мэра Челябинска Вячеслава Тарасова и имели при его руководстве городом гораздо больше, чем прочие коллеги по отрасли. Все закончилось в 2005 году, после того как градоначальником стал Михаил Юревич. Строители не вернули прежние позиции и когда городом руководил Сергей Давыдов. Как заметил бывший первый вице-губернатор Сергей Комяков, ни к чему хорошему эти войны не привели. Каждый из троих не успел достроить по одному из важных в середине двухтысячных годов объекту. Но не уголовное дело Юревича и не арест Давыдова дает им возможность вернуться к работе в городе, а предстоящий саммит ШОС и БРИКС.

Владелец компании «Стройсвязьурал-1» Артур Никитин, один из главных недругов Юревича, не достроил торгово-развлекательный центр возле школы №1 со стороны улицы Васенко. Разрешение было выдано Тарасовым. Уже при Юревиче прокуратура признала строительство здания незаконным из-за близости к школе. Мэрия через суд пыталась добиться от Никитина сноса начатого объекта, но ничего не получилось. Никитин умел возвести только остовы парковки и ТРК, после чего прекратил строительство, отчасти из-за проблем с деньгами.

Долгострой в непосредственной близости здания УФСБ по региону уже более 12 лет напоминает о том, как сошел на нет бизнес когда-то одного из самых богатых людей Челябинска.

В рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС губернатор Борис Дубровский распорядился разобраться с недостроями на гостевых маршрутах. Это стало шансом для Артура Никитина.

«Никитин был в мэрии, говорили про объект на Васенко, — рассказал „URA.RU“ глава Челябинска Евгений Тефтелев. — Разумеется, с этим недостроем надо что-то делать. Договорились, что для начала он проведет инвентаризацию объекта, оценит, в каком он состоянии». Артур Никитин уже предлагал области достроить объект под гостиницу. Власти предварительно дали добро при условии, что это будет именно гостиница, а не развлекательный комплекс, размещение которого возле школы запрещено. В качестве условия названо и наличие подземной парковки. Это означает, что стремительно ветшающую надземную многоуровневную парковку придется распилить на металлом.

Долгострой Евгения Рогозы выставили на продажу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще одним объектом, остановленным при мэре Михаиле Юревиче, стал недостроенный торгово-развлекательным комплекс Евгения Рогозы на перекрестке улиц Труда и Красной, у гостиницы «Малахит». Рогоза, получивший участок от Тарасова, — владелец компании «Монолит-инвест». Он был самым ярым противником Юревича и даже ради войны ушел в политику, временно возглавив региональное отделение «Справедливой России». Но проиграл все выборы. Разрешения на строительство ему не дали, мотивировав тем, что участок пойдет под новую дорожную развязку. Через суд Юревич пытался изъять участок для муниципальных нужд, но Рогоза все суды отбил. ТРК так и не был построен. Рогоза покинул Челябинск, теперь развивает бизнес в других регионах. Власти пытались договориться с ним, но Евгений Рогоза просто выставил объект на продажу. Желающих купить остов из двух этажей вместе с участком пока не находится.«Эта коробка в несколько этажей никому не интересна, — заявил „URA.RU“ один из строителей на условиях анонимности. — Ценность только участок, а то, что там находится, надо сносить». Власти пока выжидают, но уже обсуждается, что участок выкупит мэрия.

Еще один долгострой, точнее котлован под строительство, значится за владельцем ОАО «Жилтехстрой» Виктором Тартаковским. Тартаковский во времена Тарасова был одним из крупнейших челябинских застройщиков наравне с Никитиным и Рогозой. Но также с приходом Юревича в 2005 году впал в немилость из-за близости к бывшему градоначальнику. Новые власти подавали в суды и писали в правоохранительные органы жалобы на Тартаковского, получившего десятки земельных участков в бессрочное пользование без проектной документации. В итоге город получил десяток долгостроев и разборки с обманутыми дольщиками. Власти также не позволили Тартаковскому возводить вторую очередь комплекса «Алое поле». Самые скандальные разборки шли вокруг площадки, на перекрестке Ленина и Свободы, на землях снесенной прядильно-ткацкой фабрики. С тех пор уже более десятка лет на этом месте, в самом центре города, у «Детского мира», огромная яма.

Котлован Виктора Тартаковского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В последние годы Виктор Тартаковский стал возвращаться из информационного небытия. Нынешним летом, во время уборки русла реки Миасс, появились люди в футболках с надписью «Стройотряд Сергея Тартаковского» (речь о сыне строителя). В политтусовке считается, что Тартаковский-старший теперь будет двигать сына в политику по проторенной дорожке — через общественную организацию. Причем его стройотряд работал на набережной вместе с движением «Соцгород» депутата Госдумы Андрея Барышева, еще одного противника Юревича. А недавно Тартаковский появился в мэрии Челябинска, у Евгения Тефтелева.

«Обсуждали возобновление строительства на перекрестке Ленина — Свободы, — рассказал „URA.RU“ градоначальник. — Тартаковский представил проект торгово-развлекательного комплекса».

Как сообщил Виктор Тартаковский корреспонденту «URA.RU», он выиграл суды о возведении второй очереди торгового комплекса «Алое поле» в центре Челябинска. Он не будет претендовать на другие неосвоенные участки, но площадку на Ленина — Свободы, там где котлован десятилетней давности, осваивать будет. Но есть одна проблема — долги перед мэрией за землю.

Сейчас достройка трех знаковых долгостроев Челябинска зависит от дипломатии местных властей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) Челябинска Сергей Чигинцев подчеркнул, что в случае с объектом Тартаковского городские чиновники не будут «никого кошмарить». «Мы обсуждали недавно долги Тартаковского перед бюджетом. И это сложный вопрос, потому что здесь есть политика. Тартаковский еще десять лет назад должен был застроить площадку, получать прибыль и уже с нее платить. Но у него несколько раз отбирали разрешение на строительство. Несмотря на это, Тартаковский — один из немногих бизнесменов, кто не ушел из региона, активно сопротивлялся [давлению команды Михаила Юревича]. По ситуации с его долгами пока вырабатываем решение. У нас каждый предприниматель на вес золота», — добавил чиновник.

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в регионе Андрей Лавров назвал серьезной проблему долгостроев в знаковых для Челябинска местах в центре города. «Ситуация была искусственно заведена в тупик во время передела рынка между приближенными к Тарасову и к Юревичу. Сейчас и те, и другие вне зоны властных полномочий. Настало время поиска компромисса. Сложность в том, что надо убедить Тартаковского, Рогозу и иже с ними работать на общих условиях, без преференций. Ведь из них тоже не надо делать святых мучеников — они всегда работали в очень привилегированных условиях. В то же время они понимают, что городу необходимо избавиться от долгостроев к саммитам ШОС и БРИКС, могут начать выторговывать преференции. На какие-то власти даже готовы будут пойти. Думаю, давно пора это сделать. Хорошо, что саммиты послужили спусковым механизмом для снятия застарелой проблемы», — резюмировал эксперт.