Детям покажут, куда жаловаться на издевательства в школах

Анонимная онлайн-платформа находится в разработке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Решать проблему оскорблений и угроз в соцсетях детям поможет умная платформа психологической помощи, рассказала URA.RU директор «Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», член Общественной палаты РФ Натальей Агре. Столкнувшись со сложностями, школьники смогут обратиться к психологу в сети, по телефону или лично через систему «одного окна».

«Мы получаем много запросов от родителей: в школе на тысячу человек один психолог, он не может помочь всем. Да и дети чаще боятся подходить со своими проблемами напрямую, а в нынешнем мире таких проблем все больше. Плюсы онлайна именно в том, что для детей сегодня это самая близкая модель общения, кроме того, чувствуя анонимность, проще говорить открыто», — рассказала URA.RU автор проекта Наталья Агре.

Принцип работы сервиса заключен в переводе всех ныне существующих программ психологической помощи ребенку к «одному окну». Школьник зайдет на сайт и выберет удобную схему общения: переписка на сайте, анонимный звонок или личная встреча с психологом. Специалистов будет подбирать Минпросвещения.

Предполагается, что система будет «умной»: после нескольких обращений она сможет идентифицировать ребенка по предыдущим запросам и направлять сразу к нужному специалисту. Особое внимание будет уделяться борьбе с буллингом.

«Важно, что система будет анонимной. Только так мы сможем завоевать доверие детей. Если школьник задался вопросом обращения к психологу, значит, он уже готов получить помощь. Наша задача — дать ее квалифицированно и своевременно», — отметила Наталья Агре.

Перевод государственных услуг в систему «одного окна» — одна из задач национального проекта «Цифровая экономика». Его задача упростить получение услуг и сделать их более мобильными.