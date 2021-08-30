Генпрокуратура заявила о рекорде коррупционных преступлений в РФ

В РФ зафиксировано рекордное за восемь лет количество коррупционных преступлений. Это следует из информации портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ.
«В текущем году зафиксировано максимальное за 8 лет число выявленных преступлений коррупционной направленности (24,5 тысячи). Относительно прошлого года их количество возросло на 16,5%», — говорится в
По информации Генпрокуратуры, более половины преступлений приходятся на факты взяточничества. Число мелких взяток выросло на 26%. Ущерб от коррупционных преступлений увеличился до 39,4 миллиардов рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции на 2021—2024 годы. Президент также поручил организовать Всероссийский антикоррупционный форум, сообщает RT.
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