Метеорологи рассказали, какая погода будет в ЯНАО в День знаний

Первое сентября в регионе не будет солнечным Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Школьникам ЯНАО не повезло с погодой — 1 сентября будет прохладным, возможны дожди. Об этом URA.RU сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«На ближайшие дни, в том числе и на первые дни сентября, ожидается в округе прохладная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер — от 7 до 12 метров в секунду», — поясняют синоптики.

Температура воздуха ночью понизится и ожидается от +5 до 0 градусов. Днем будет теплее — от +7 до +12 градусов. «В принципе, такая прохладная осенняя, но не дождливая погода. Сильных дождей не ждем», — резюмируют специалисты.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе по ночам температура начала понижаться до 0 градусов. Однако минусовой температуры пока не ожидается.