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Метеорологи рассказали, какая погода будет в ЯНАО в День знаний

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Тюмень, желтые листья, золотая осень
Первое сентября в регионе не будет солнечным Фото:

Школьникам ЯНАО не повезло с погодой — 1 сентября будет прохладным, возможны дожди. Об этом URA.RU сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«На ближайшие дни, в том числе и на первые дни сентября, ожидается в округе прохладная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер — от 7 до 12 метров в секунду», — поясняют синоптики.

Температура воздуха ночью понизится и ожидается от +5 до 0 градусов. Днем будет теплее — от +7 до +12 градусов. «В принципе, такая прохладная осенняя, но не дождливая погода. Сильных дождей не ждем», — резюмируют специалисты.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе по ночам температура начала понижаться до 0 градусов. Однако минусовой температуры пока не ожидается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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