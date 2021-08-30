Мэр Екатеринбурга раскрыл место амбициозной стройки РМК

Новый музей РМК появится за штаб-квартирой компании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Музей оружия, который Русская медная компания (РМК) собирается возводить в Екатеринбурге, расположится на улице Гоголя, за штаб-квартирой холдинга. Об этом URA.RU рассказал мэр Алексей Орлов. По его словам, здание, вероятно, будет семиэтажным.

«Где разместят музей? На ул. Гоголя, прямо за штаб-квартирой [РМК]. Это будет лучший в своем роде комплекс мира», — сказал Орлов, отвечая на вопрос корреспондента. Предварительный срок реализации проекта — к 2023 году, отметил градоначальник.

О том, что РМК построит в Екатеринбурге второй объект по проекту бюро британского архитектора Нормана Фостера (обладателя самых престижных профессиональных наград), стало известно на заседании совета неравнодушных горожан 30 августа. Первое принадлежит также РМК — штаб-квартира холдинга на ул. Горького. Ее открыли осенью 2020. До этого Foster + Partners не строило зданий в России.

У РКМ уже есть музей оружия в столице Урала. Но он не является общедоступным.