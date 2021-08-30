В Екатеринбурге два ребенка тяжело пострадали, играя на улице

Пострадавших детей доставили в больницу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Два ребенка из Екатеринбурга оказались в больнице после игр на улице. В центре города семилетний житель был задушен петлей до потери сознания, а в Академическом районе 11-летний школьник упал с трехметровой высоты. Об обоих происшествиях URA.RU сообщил источник в оперативных службах города.

«Днем в центре ребенок семи лет во время игры во дворе был задушен петлей, потерял сознание. Спасли очевидцы. Пострадавшего отправили в детскую клиническую больницу №9. Через несколько часов другой ребенок 11 лет упал с памятника студенческим стройотрядам в Академическом, высота три метра. За ним выехала скорая помощь», — рассказал собеседник агентства.

Информации о состоянии обоих детей на данный момент нет. Оперативно получить комментарий в УМВД по Екатеринбургу и Минздраве Свердловской области URA.RU не удалось.