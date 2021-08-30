В Екатеринбурге два ребенка тяжело пострадали, играя на улице

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Тюмень, ребенок, дети, мальчик
Пострадавших детей доставили в больницу Фото:

Два ребенка из Екатеринбурга оказались в больнице после игр на улице. В центре города семилетний житель был задушен петлей до потери сознания, а в Академическом районе 11-летний школьник упал с трехметровой высоты. Об обоих происшествиях URA.RU сообщил источник в оперативных службах города.

«Днем в центре ребенок семи лет во время игры во дворе был задушен петлей, потерял сознание. Спасли очевидцы. Пострадавшего отправили в детскую клиническую больницу №9. Через несколько часов другой ребенок 11 лет упал с памятника студенческим стройотрядам в Академическом, высота три метра. За ним выехала скорая помощь», — рассказал собеседник агентства.

Информации о состоянии обоих детей на данный момент нет. Оперативно получить комментарий в УМВД по Екатеринбургу и Минздраве Свердловской области URA.RU не удалось.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...