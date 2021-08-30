Ирина Салтыкова показала свой трехэтажный особняк на Рублевке. Фото

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Площадь коттеджа Ирины Салтыковой — 500 квадратных метров

Певица Ирина Салтыкова владеет трехэтажным особняком на Рублевке. Также артистка является хозяйкой квартиры на Пречистенке, в которой снимались сцены фильма «Брат-2» с Сергеем Бодровым.

«Трехэтажный коттедж площадью 500 квадратных метров с приусадебным участком 15 соток находится в охраняемом элитном поселке. Дом вокалистка проектировала сама. Он обустроен по фэн-шуй», — сообщает издание «Комсомольская правда».

В доме есть две кухни, четыре спальни, столовая, несколько санузлов, библиотека и домашний кинотеатр. Также на первом этаже есть СПА-зона с сауной и джакузи, а на участке — летняя кухня, гараж и веранда.

Ранее певица призналась, что у нее был рак. В 2018 году она призывала всех прийти на избирательные участки в день президентских выборов, пишет RT. Также она назвала ужасной идею съемок фильма «Брат-3», сообщает «Национальная служба новостей». Салтыкова является одной из главных героинь второй части фильма.

Ирина Салтыкова с семьей
Ирина Салтыкова на участке возле дома
Ирина Салтыкова с дочерью

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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