Певица Ирина Салтыкова владеет трехэтажным особняком на Рублевке. Также артистка является хозяйкой квартиры на Пречистенке, в которой снимались сцены фильма «Брат-2» с Сергеем Бодровым.
«Трехэтажный коттедж площадью 500 квадратных метров с приусадебным участком 15 соток находится в охраняемом элитном поселке. Дом вокалистка проектировала сама. Он обустроен по фэн-шуй», — сообщает издание «Комсомольская правда».
В доме есть две кухни, четыре спальни, столовая, несколько санузлов, библиотека и домашний кинотеатр. Также на первом этаже есть СПА-зона с сауной и джакузи, а на участке — летняя кухня, гараж и веранда.
Ранее певица призналась, что у нее был рак. В 2018 году она призывала всех прийти на избирательные участки в день президентских выборов, пишет RT. Также она назвала ужасной идею съемок фильма «Брат-3», сообщает «Национальная служба новостей». Салтыкова является одной из главных героинь второй части фильма.
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