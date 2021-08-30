ВТБ увеличит размер государственной выплаты пенсионерам на 20%. Для этого необходимо перевести зачисленные пенсии на карту банка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе банка.
«Клиентам, которые ранее не получали пенсию в ВТБ, банк в качестве дополнительной поддержки начислит по 2 тысячи рублей. Для этого необходимо с 1 сентября по 31 октября включительно оформить заявление на зачисление пенсионных выплат на карту „Мир“ ВТБ. Средства от банка поступят на счет не позднее следующего календарного месяца после получения первой пенсии», — говорится в пресс-релизе ВТБ.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей пенсионерам. Деньги получат граждане, являющиеся пенсионерами по состоянию на 31 августа 2021 года. Как сообщает «Национальная служба новостей», соответствующие выплаты 2 сентября получат почти 31 млн пенсионеров. Речь идет о тех, кому пенсия зачисляется на банковскую карту. На сентябрьские выплаты правительство выделит более 454 млрд рублей, пишет RT. В том числе средства получат и работающие пенсионеры.
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