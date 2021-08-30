Силы сопротивления Панджшера отразили атаку талибов

Боевики запрещенной на территории РФ террористической организации «Талибан» атаковали аванпост в Панджшере. Силы национального сопротивления из северной афганской провинции противостояли атаке талибов, но столкновения продолжаются. Об этом сообщил источник в указанной провинции.
«Сегодня вечером талибы попытались прорваться в Панджшер через один из аванпостов на западном направлении, однако их нападение было отбито. Среди талибов есть погибшие и раненые. Обстановка в регионе в настоящий момент спокойная», — приводит слова источника ТАСС.
Провинция Панджшер считается последним неподконтрольным талибам регионом Афганистана. Силы сопротивления возглавляет Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда — убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса».
Ранее сообщалось, что лидер антиталибского сопротивления афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что помочь им может только Москва. По его мнению, правительство РФ должно вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить распространения экстремистской идеологии на юге России.
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