30 августа 2021

Правительство РФ планирует создать на Дальнем Востоке мегаполис

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, улица 8марта, тц мегаполис
Владивосток планируется укрупнить в два раза Фото:

Владивосток могут укрупнить до мегаполиса (города с населением свыше миллиона жителей). Об этом журналистам рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга», — заявил он в интервью РБК. Для этого планируется объединить Владивосток (600 тысяч жителей) с городом-спутником Артемом (100 тысяч), находящимся в 30 километрах.

Также на этой территории планируется создать еще один город-спутник с населением 300 тысяч человек, который министр предложил так и назвать — «Спутник». «Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник», — заявил Чекунков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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