Правительство РФ планирует создать на Дальнем Востоке мегаполис

Владивосток могут укрупнить до мегаполиса (города с населением свыше миллиона жителей). Об этом журналистам рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
«Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга», — заявил он в интервью РБК. Для этого планируется объединить Владивосток (600 тысяч жителей) с городом-спутником Артемом (100 тысяч), находящимся в 30 километрах.
Также на этой территории планируется создать еще один город-спутник с населением 300 тысяч человек, который министр предложил так и назвать — «Спутник». «Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник», — заявил Чекунков.
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