Украинский закон о среднем образовании нарушает положения Конституции страны и дискриминирует украинцев по языковому признаку. Об этом заявил заявил депутат украинской Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Михаил Папиев.
Парламентарий привел в пример учеников Черновицкой школы I—III ступеней №4 Черновицкого городского совета, чье право изучать русский язык, как второй иностранный он отстоял. В связи с этим Папиев и назвал национальный закон «О полном общем среднем образовании» антиконституционным, пишет РИА «Новости».
С 2019 года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в соответствии с которым украинский язык следует использовать практически везде. К примеру, чиновников, не знающих родной язык на должном уровне, могут оштрафовать на 6,8 тысяч гривен.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров ответил украинскому президенту Владимиру Зеленскому на угрозу выдворить русских из Украины. Он также напомнил, что в стремлении нивелировать все русское, Зеленский утвердил День украинской государственности, который теперь будет отмечаться в один день с Крещением Руси, напоминает сайт
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