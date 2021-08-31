Польский журналист назвал главный страх российской власти

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Крым., закат, севастополь, природа, отпуск, черное море, бухта
Украина должна присоединиться к «инициативе трех морей», считает Ежи Любах Фото:

Москва боится больше всего сближения Украины и Польши, поэтому Киев должн присоединиться к «инициативе трех морей» — объединению 12 государств Евросоюза. Об этом заявил польский журналист Ежи Любах.

«Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!» — пишет Любах в своей статье для издания Gazeta Polska Codziennie. Также он отметил, что российские власти пытаются навязывать свои порядки соседним народам.

Польский журналист утверждает, что Киев должен присоединиться к «инициативе трех морей», чтобы избежать угрозы совместного управления Украиной со стороны России и Германии. Также он уверен, что взаимодействие Москвы и Берлина представляет «смертельную опасность» для украинских властей.

Ранее Польша и Украина начали рассматривать возможность создания газового хаба для противодействия «Северному потоку — 2». В то время, как в Германии российский газопровод признали проектом будущего для Европы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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