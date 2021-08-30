В украинских пабликах оправдывают убийцу силовика из Кургана

В курганской колонии убит сотрудник Фото: Анна Майорова © URA.RU

Убийцу сотрудника курганской колонии №2 (на ст. Просвет) Александра Литвинова оправдывают в украинских пабликах. Преступник был родом из Донбасса и отбывал наказание за убийство в курганской колонии, когда напал на сотрудников, бросал в них самодельные гранаты и был ликвидирован. Информация размещена в соцсети «ВКонтакте».

«Наш земляк, макеевчаин, бывший ополченец ДНР забросал гранатами и коктейлями Молотова сотрудников российской ИК, после чего был ликвидирован. Убит ветеран ополчения ДНР Александр „Балтика“ Литвинов», — говорится в информации, размещенной в группе «В Макеевке | В Донецке».

Мнение участников паблика разошлись. Некоторые оправдали преступника. «Это конечно треш, но земеля прям Рембо. Я даже где-то горд. В зоне смастерить гранаты, ствол, и коктейли, это не просто», — написал Владимир Мешков. Другие участники сообщества поделились мнение, что Литвинова нельзя назвать героем. Комментаторы припомнили преступление, за которое Литвинов отбывал наказание. «Человек бабульку за 1000 убил, прям гордость за такого подонка пробирает», — написала Лена Петрова.

По данным Lenta.ru, Литвинов отбывал наказание (19 лет) за убийство пожилой женщины, которая работала страховым агентом. Преступление он совершил в 2017 году в селе Красный Уралец (Курганская область), куда мигрировал из Донбасса. «Он жестоко избил дубинкой пожилую женщину, задушил ее, а тело вывез на санках в безлюдное место. У погибшей были похищены ювелирные изделия и 43 тыс. р.», — сообщает информационное издание.

URA.RU сообщало, что 12 августа убит сотрудник УФСИН, еще один человек ранен. Нападавший оказал сопротивление и тоже погиб.

В соцсети оправдали преступника Скрин с соцсети «ВКонтакте»