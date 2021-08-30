В Кургане у двух крупных «управляшек» счета арестованы за долги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане счета управляющей компании «Восток-Центр» арестованы за долги. Еще несколько компаний испытывают финансовые трудности и находятся на грани закрытия, сообщил URA.RU руководитель организации «Центр общественного контроля» Иван Камшилов.

«„Восток-Центр“ сейчас выполняет только аварийные работы. Счета арестованы. Еще у ряда небольших кампаний на счетах нет средств, они на грани закрытия. Так, с „Городской управляющей компании“ в счет взыскателя перечислена 1 копейка. Руководство другой УК говорит, что не может рассчитаться по судебным решениям — нет средств. Город подходит к зиме с большими проблемами. В Кургане более 200 многоквартирных домов остаются без управления, готовить к зиме их некому», — отметил Камшилов.

По мнению Камшилова, проблемы возникли из-за дополнительных расходов, которые «управляшкам» пришлось понести из-за пандемии, а также из-за низкого тарифа. «Тариф не повышался 12 лет. Собственники на собраниях отказываются повышать тариф, а иногда даже снижают. За этот период тариф не повышался даже на процент инфляции. Компании не справляются с обязанностями, а их еще штрафуют», — отмечает он.

В банке данных исполнительных производств УФССП по Курганской области значится 21 исполнительное производство в отношении УК «Восток-Центр» на общую сумму более 5 млн рублей. Это взыскания в пользу физических и юридических лиц, штрафы, задолженность по платежам за газ, тепло- и электроэнергию. Связаться с директором УК «Восток-Центр» Светланой Деевой оперативно не удалось. Заместитель директора находится на выезде, сообщили в приемной УК. По данным портала «МинЖКХ», под управлением УК «Восток-Центр» находятся 253 дома.

Ранее URA.RU писало, что у единственной муниципальной УК «Прометей» арестованы счета за долги. По управлением компании более 200 домов. Сейчас компания пытается оспорить это решение.