Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин подписал указы «О единовременной денежной выплате лицам, проходящим службу в некоторых федеральных государственных органах» и «О единовременной денежной выплате отдельным категориям военнослужащих». Документы размещены на Официальном портале правовой информации.

«Произвести военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении военной службы, единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей», — говорится в первом указе.

В указе говорится, что выплата должна быть произведена в сентябре 2021 года. Согласно второму указу, аналогичную выплату получат сотрудники прокуратуры, МВД, ФСИН, ФПС, Росгвардии и фельдъегерской связи. Данные выплаты впервые не привязаны к окладам и званиям.

Тема данных выплат обсуждалась на встрече Путина с представителями «Единой России» 22 августа и на съезде партии 24-го числа. В ЕР предложили распространить выплаты на пожарных и фельдъегерей.