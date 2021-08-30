В Тюмени идут массовые проверки школ

Силовики проверяют тюменские школы перед началом учебного года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области перед началом учебного года идут массовые проверки школ. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах. По его словам, для этого были созданы межведомственные комиссии, в которые вошли сотрудники полиции, МЧС и других надзорных органов.

«После майских событий в Казани, где один из бывший ученик одной из школ пришел туда с оружием и устроил массовый расстрел, большое внимание уделяется проверке систем безопасности образовательных учреждений. Руководству школ дата проверки не сообщается, чтобы результаты были максимально объективными», — сообщил собеседник URA.RU.

В региональном управлении МВД по Тюменской области подтвердили, что перед началом учебного года в школах региона действительно идут масштабные проверки. «В период подготовки к началу учебного года и к проведению Дня знаний на территории Тюменской области задействованы сотрудники органов внутренних дел, представители общественных формирований правоохранительной направленности, представители казачьего общества и сотрудники ЧОП. До начала мероприятий предусмотрено обследование образовательных организаций и прилегающих к ним территорий с кинологами со служебными собаками», — пояснили в ведомстве URA.RU.

В региональном управлении МЧС агентству также подтвердили информацию о проверках общеобразовательных учреждений. «Со стороны МЧС такие проверки прошли в три этапа: в начале лета, в середине, и непосредственно перед началом учебного года», — рассказали там агентству.