Стрелок, устроивший бойню, перед трагедией опубликовал пост

Стрелок Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе №175, опубликовал новость о плане убийства за несколько часов до происшествия. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале.
«Сегодня я убью огромное количество биомусора», — написал стрелок в мессенджере. Однако на момент публикации сообщения на его канале было четыре подписчика.
Галявиев написал, что хочет убить всех людей и животных. В своем аккаунте он признавался в ненависти к людям. Также он называл себя богом.
Стрелка задержали силовики. В результате действий преступника погибли 11 человек, более 30 пострадали.
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