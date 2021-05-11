Стрелок, устроивший бойню, перед трагедией опубликовал пост

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ОМОН стрельбище Оружие Челябинск, убийство, пистолет стечкина апс
Стрелок, устроивший бойню в казанской школе, сообщил о своих намерениях до происшествия Фото:
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Массовое убийство в казанской школе

Стрелок Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе №175, опубликовал новость о плане убийства за несколько часов до происшествия. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале.

«Сегодня я убью огромное количество биомусора», — написал стрелок в мессенджере. Однако на момент публикации сообщения на его канале было четыре подписчика.

Галявиев написал, что хочет убить всех людей и животных. В своем аккаунте он признавался в ненависти к людям. Также он называл себя богом.

Стрелка задержали силовики. В результате действий преступника погибли 11 человек, более 30 пострадали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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