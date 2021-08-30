Бизнес-центр продает компания Дмитрия Бухарина (в центре, в сером костюме) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске выставили на продажу торгово-офисный центр «Зенит», следует из объявления на сайте Avito. Одним из его совладельцев является экс-депутат Курчатовского райсовета Дмитрий Бухарин. За готовый бизнес просят 170 млн рублей.

«Торгово-офисный центр „Зенит“ представляет собой пятиэтажное здание с цокольным этажом. Год ввода в эксплуатацию 2006 году. Расположен в Курчатовском районе Челябинска с высокой плотностью застройки. Объект находится на пересечении транспортных магистралей в шаговой доступности от остановочных комплексов», — говорится в тексте объявления.

Площадь здания составляет более четырех тысяч кв. метров, на первом его этаже расположен магазин сети Spar. Также в распоряжении посетителей и арендаторов асфальтированная парковка на 104 машиноместа.

По данным СБИС, совладельцем продающей центр УК «Молния недвижимость» является экс-депутат Курчатовского района Дмитрий Бухарин. Связаться с ним не удалось, по данным URA.RU он вместе с семьей в основном проживает за границей.

Как пояснили источники URA.RU в деловых кругах, структуры Бухарина регулярно выкупают перспективные, с его точки зрения, объекты. Затем, после реновации, раскрученный бизнес выставляется на продажу по новой цене. Таким образом в 2018 году был реализован бизнес-центр «Радуга».

Челябинцам предлгают купить доходный бизнес за 170 млн рублей Скрин: сайт Avito