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В Сургуте ожидается рекордный наплыв первоклассников. «Будет первый «Т»

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка в гимназии № 27. Курган, школьная линейка, ученики, школа, 1 класс, первоклассники, цветы, 1 сентября, младшие школьники
В Сургуте за парты сядут около сети тысяч первоклассников Фото:

В Сургуте будет установлен рекорд по количеству детей, идущих в первые классы. В общей сложности, в учебные заведения зачислены около 6,9 тысяч учеников. Об этом на брифинге сообщила директор департамента образования городской администрации Ирина Замятина, передает корреспондент URA.RU.

«По нашим прогнозным данным мы ожидали 6,5 тысяч первоклассников. Но в реальности их оказалось больше. Тем не менее, сургутские школы готовы их принять», — прокомментировала Замятина. Всего по данным мэрии, в Сургуте насчитывается 56 тысяч школьников.

Замятина также добавила, что больше всего учеников первых классов будет в лицее имени генерала Хисматуллина. 1 сентября в учебном учреждении откроется новый корпус на 900 мест. «В общей сложности, в двух корпусах будет 18 первых классов. Сама вчера посчитала, оказалась, что последним будет первый «Т», — резюмировала чиновница.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о том, что новый учебный год школы начнут в очном формате. Однако родительские собрания будут переведены в режим онлайн.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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