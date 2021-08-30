30 августа 2021

В Челябинске потушили пожар в крупном ТРК. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовая арена Трактор. Из архива. Челябинск, дым, пожарные
Пожару присвоили повышенную категорию сложности Фото:

Опасный пожар в торговом комплексе «Строительный деловой мир» на Свердловском тракте удалось потушить в Челябинске 31 августа. Об этом сообщили URA.RU в региональном ГУ МЧС.

«Горение началось горение в отделе продаж электрооборудования в цокольном этаже. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, существовала реальная угроза распространения огня на большой площади. В район ЧП направили дополнительные силы», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В итоге из здания эвакуировали 45 человек. Пламя удалось локализовать на площади 50 кв. метров и погасить. Пострадавших нет, на месте ЧП работают сотрудники отделения дознания и испытательной пожарной лаборатории.

На место возгорания пришлось перебрасывать дополнительные расчеты пожарных
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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