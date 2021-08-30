Пожару присвоили повышенную категорию сложности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Опасный пожар в торговом комплексе «Строительный деловой мир» на Свердловском тракте удалось потушить в Челябинске 31 августа. Об этом сообщили URA.RU в региональном ГУ МЧС.

«Горение началось горение в отделе продаж электрооборудования в цокольном этаже. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, существовала реальная угроза распространения огня на большой площади. В район ЧП направили дополнительные силы», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В итоге из здания эвакуировали 45 человек. Пламя удалось локализовать на площади 50 кв. метров и погасить. Пострадавших нет, на месте ЧП работают сотрудники отделения дознания и испытательной пожарной лаборатории.

На место возгорания пришлось перебрасывать дополнительные расчеты пожарных Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области