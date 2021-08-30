Курганский водитель скорой выиграл судебный спор по зарплате

Курганский водитель скорой судился из-за зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший водитель автомобиля скорой помощи в курганской больнице смог в суде доказать, что медучреждение неправильно начисляло ему зарплату. Сверхурочная работа была включена в состав минимального размера оплаты труда (МРОТ), что суд признал неверным. Информация о процессе размещена на сайте Курганского областного суда.

Истец работал водителем машины скорой помощи трассового медпункта, принадлежащего «Белозерской ЦРБ». Бывший сотрудник обратился в облсуд с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции. «Решением Курганского городского суда постановлено взыскать с ГБУ „Белозерская центральная районная больница“ в пользу истца заработную плату в размере 201 руб., компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы в размере 28 руб., компенсацию морального вреда в размере 1000 руб.», — сказано в материалах суда.

Курганский водитель посчитал, что расчет суда неверен. Но представитель ответчика в судебном заседании с требованиями не согласилась. Просила суд отказать, так как истец пропустил сроки рассмотрения трудового спора. Однако суд признал требования экс-водителя скорой законными. В итоге расчетов выплаты водителю были увеличены более чем в 10 раз. «Увеличить сумму взысканных с больницы денежных средств заработной платы до 22 477 руб., компенсации за несвоевременную выплату заработной платы до 11 832 руб., компенсации морального вреда до 5 000 руб.», — указано в определении облсуда.

Кроме того, в документе говорится, что свою проверку провела трудовая инспекция. За нарушение требований охраны труда (по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) больница и должностное лицо привлечены к ответственности.

URA.RU ранее писало, что бывший водитель скорой помощи в Далматово отсудил зарплату. Больница выплатила ему 200 тысяч рублей.