Дети в поселке Стационарный не могут дождаться открытия школы искусств (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Педагоги детской музыкальной школы №3 Троицка (Челябинская область) записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Учителя просят главу государства обратить внимание на то, что они два года не могут вернуться в свою школу, а само здание разваливается. В мэрии Троицка URA.RU сообщили, что проблемы возникли из-за подрядчика. Речь идет о школе в поселке Стационарный.

«47 лет наша школа является единственным учреждением допобразования в поселке. Второй год мы занимаемся в неприспособленных помещениях, так как наша школа уничтожена в результате капитального ремонта», — говорится в обращении, выложенном на YouTube-канале RED Film.

Педагоги рассказывают, что в школе разобраны перекрытия, ободраны стены проваливается пол. На полу успели вырасти грибы. Обращение сопровождается видеокадрами полуразрушенного здания. В мэрии Троицка URA.RU рассказали, что случилось со школой.

«У нас был заключен договор на 9,8 млн рублей с фирмой „Спепромкомлект“ из Башкортостана, выигравшей тендер. Но подрядчик без объяснения причин работы прекратил и скрылся. Сейчас мы судимся с ними и пока идет суд, мы не можем заняться этим объектом. Педагоги проводят дополнительные занятия в соседних школах, а также в ДК Луначарского», — сообщили URA.RU в мэрии.

Истцом выступила администрация школы. Процесс проходит в Арбитражном суде Челябинской области, 26 августа была назначена экспертиза. Согласно сервису СБИС, ФАС России 12 декабря 2020 года внесла «Спецпромкомплект» в список недобросовестных поставщиков, фирма больше не может участвовать в тендерах. По одному из телефонов, указанных как контакт организации, URA.RU не ответили, по другому сообщили, что номер принадлежит другому предприятию.

Педагоги сняли на фоне разрушенной школы Скрин: YouTube-канале RED Film

От школы скоро останутся развалины Фото: скрин YouTube-канале RED Film

Фирма внесена в «черный список» Скрин: сервис СБИС