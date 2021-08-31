Высокий риск лесных пожаров сохранится на юге Курганской и Челябинской областей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Высокая вероятность возникновения лесных пожаров сохранится в сентябре на юге Курганской и Челябинской областей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

«В течение сентября условия погоды могут создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров на территории Уральского федерального округа (в южной части Курганской области, в южной части Челябинской области)», — говорится в сообщении. Регионы РФ с наиболее высокими рисками лесных пожаров Авиалесоохрана отметила на карте.

Прогноз рисков ЧС подготовлен на основе многолетних данных о горимости лесов, прогноза температуры и осадков на сентябрь. «Прогнозируемый высокий риск возникновения лесных пожаров не означает, что в регионе обязательно возникнет ЧС. Многое зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, оперативности обнаружения и тушения пожаров», — уточняют в ведомстве.

С начала 2021 года на землях лесного фонда РФ потушено более 11,5 тысяч пожаров. На 31 августа в России продолжается тушение 111 лесных пожаров, задействовано более 6,7 тысячи парашютистов-десантников Авиалесоохраны, работников лесных пожарных станций, лесничеств, арендаторов, местного населения, пожарной охраны и других сил. Это, в том числе, 41 пожар на землях лесного фонда в Свердловской области, четыре пожара на землях лесного фонда в Курганской области, семь пожаров на землях лесного фонда в Тюменской области, пожар на землях лесного фонда в Пермском крае, пожар на землях особо охраняемых природных территорий в Челябинской области (Ильменский заповедник).

Ранее стало известно, что на тушение пожаров в Свердловской области отправили военных Екатеринбургского гарнизона. Решение об этом принял министр обороны России Сергей Шойгу.

Фото предоставлено пресс-службой ФБУ «Авиалесоохрана»