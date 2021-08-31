Шойгу создал спецотряд из-за пожаров под Екатеринбургом

Екатеринбургских военных отправили тушить пожары в Свердловской области Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Свердловская область в огне

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение отправить военных Екатеринбургского гарнизона на тушение пожаров в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«В соответствии с решением министра обороны РФ Сергея Шойгу для помощи населению в тушении природных пожаров на территории Пышминского городского округа Свердловской области, был создан отряд ликвидации последствий ЧС», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте Минобороны РФ. Там отметили, что тушением пожаров займутся военнослужащие Екатеринбургского гарнизона.

Военные ЦВО доставили к месту тушения пожара 50 тонн воды. Они поливают те участки леса, в которых еще тлеет древесина и почва. Помощь военных потребовалась, поскольку огонь может перекинуться на населенные пункты. Соответствующие указания дал командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

Ранее сообщалось о резком увеличении площади пожаров в Свердловской области. Регион стал лидером по количеству лесных пожаров. Научный сотрудник института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Андрей Григорьев сообщил, что на восстановление сгоревших лесов потребуется сто лет.