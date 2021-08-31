Путину презентуют проект города-миллионника на Дальнем Востоке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин примет участие в совещании по развитию Дальнего Востока Фото:

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сможет доложить президенту РФ Владимиру Путину о проекте по созданию города-миллионника на базе Владивостока. Разговор на эту тему может состояться 2 сентября на площадке Восточного экономического форума, сообщил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с прессой.

«У президента будет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Оно пройдет в режиме ВКС 2 сентября. Авторы проекта будут иметь возможность доложить об этом президенту», — ответил Дмитрий Песков на вопрос URA.RU.

Ранее в правительстве РФ были озвучены планы по созданию на базе Владивостока первого города-миллионника на Дальнем Востоке. Глава минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что для этого нужно присоединить к Владивостоку город Артем и построить новый город-спутник.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...