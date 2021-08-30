Компания Андрея Симановского построит для себя новое помещение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До конца 2021 года в компании «Сималенд» появится новый пестрый офис. Помещение площадью шесть тысяч квадратных метров займет департамент разработок. В распоряжении «URA.RU» оказались рендеры будущего помещения, которое будет включать десятки разностилевых творческих пространств.

«В зале расположится департамент разработок, где работает более 500 очень творческих и любящих свое дело людей — почти половина из них высококлассные дизайнеры. И поэтому новый зал станет настоящей творческой лабораторией „Сима-ленда“. Это будет не просто комфортное для работы помещение, оно должно постоянно будоражить воображение сотрудников, которые создают новые и необычные продукты для нашей компании», — рассказал гендиректор компании Константин Обоскалов.

Новый офис «Сима-ленда» — продолжение галереи помещений площадью 265 тысяч кв. м., в которых сегодня работает свыше 11 тысяч человек. Главное рабочее пространство площадью 15 тысяч кв. м. было открыто в конце 2019 года и стало одним из самых больших деловых open-space пространств (расположенных на одной плоскости) в мире.

Это не единственное, чем «Сима-ленд» намерен удивить Екатеринбург. В 2022—2023 годах в Екатеринбурге может появиться Дворец шахмат, также отреставрированный компанией (владелец «Сималенда» Андрей Симановский — президент федерации шахмат Свердловской области). А уже первого сентября на Вторчермете будет открыта обновленная школа №106, в которой «Сима-ленд» реконструировал стадион — самой необычной его деталью стала люстра, подвешенная прямо над футбольным полем.

Фото: «Сималенд»

Фото: «Сималенд»

Фото: «Сималенд»

Фото: «Сималенд»

Фото: «Сималенд»

Фото: «Сималенд»

Фото: «Сималенд»

Фото: «Сималенд»

Фото: «Сималенд»