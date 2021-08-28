В школе №106 в Екатеринбурге, ремонтом которой занимается владелец «Сима Ленд» Андрей Симановский, над школьным стадионом повесили люстру. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«В ходе реконструкции школьного стадиона над ним повесили большую люстру. При этом на стадионе есть и другое освещение», — передает корреспондент URA.RU.
Также на стадионе установлены скамейки и положено покрытие. Симановский является выпускником школы. Ранее «золотую» школу оценило британское издание The Times. Также сюжет о ремонте школы показали в спецвыпуске программы «Мужское / Женское» на «Первом канале». С критикой школы выступал блогер Илья Варламов. На критику ответил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, сказав, что бесполезно спорить с теми, кто ничего не делает.
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