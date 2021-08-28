28 августа 2021
27 августа 2021

В школе Екатеринбурга повесили люстру над футбольным стадионом. Ремонт делает Симановский. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная закрытию Турнира претендентов FIDE. Екатеринбург, симановский андрей
Андрей Симановский является выпускником школы №106 Фото:

В школе №106 в Екатеринбурге, ремонтом которой занимается владелец «Сима Ленд» Андрей Симановский, над школьным стадионом повесили люстру. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«В ходе реконструкции школьного стадиона над ним повесили большую люстру. При этом на стадионе есть и другое освещение», — передает корреспондент URA.RU.

Также на стадионе установлены скамейки и положено покрытие. Симановский является выпускником школы. Ранее «золотую» школу оценило британское издание The Times. Также сюжет о ремонте школы показали в спецвыпуске программы «Мужское / Женское» на «Первом канале». С критикой школы выступал блогер Илья Варламов. На критику ответил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, сказав, что бесполезно спорить с теми, кто ничего не делает.

Над стадионом повесили золотую люстру
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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