Путин, Лавров и Баста устроят школьникам особое 1 сентября

В честь Дня знаний более 150 спикеров проведут лекции для школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российское общество «Знание» организует российским школьникам встречу с известными спикерами в честь 1 сентября. В рамках трехдневного марафона «Новое знание» учащиеся смогут послушать выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова, бойца UFC Хабиба Нурмагомедова и рэпера Басты (Василия Вакуленко). Откроет мероприятие встреча президента РФ Владимира Путина с победителями всероссийских школьных олимпиад и различных конкурсов.

«„Новое Знание“ — это 100 часов уникального просветительского контента, доступного каждому жителю нашей страны. Свыше 150 выдающихся лекторов и наставников — лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, видные государственные деятели — выступят в рамках шести просветительских треков („Знание“, „Спорт“, „История и культура“, „Наука и технологии“, „Цифровой мир и медиа“, „Бизнес“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе организатора марафона, российского общества «Знание».

«Новое знание» пройдет с 1 по 3 сентября по всей России. Второй день марафона откроет премьер-министр Михаил Мишустин, который проведет открытый урок для студентов и школьников. Помимо него в «Новом знании» примут участие хоккеист Александр Овечкин, основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, профессор Гарвардского университета, главный научный сотрудник НИУ ВШЭ Эрик Маскин и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Всего в рамках просветительского марафона будет записано 100 часов лекций. Они будут доступны всем желающим на сайте «Нового знания».

Школьники и студенты смогут посмотреть видеоэкскурсии из демонстрационного зала компании «Технодинамика», одной из дочек «Ростеха», или «красной зоны» больницы в Коммунарке. Кроме того в десятках городов России пройдут очные экскурсии по 40 крупнейшим предприятиям и организациям страны. Двери для школьников откроют киностудия «Союзмульфим», Мариинский театр, Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева и Музей Банка России.

Также более пяти тысяч лекторов во время просветительского марафона проведут уроки в школах как в городах-миллионниках, так и в отдаленных уголках России. Известные ученые, министры, губернаторы, предприниматели и сотрудники общественных организаций поделятся с учениками своим опытом в рамках акции «Поделись знанием».