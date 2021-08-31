Меркель оправдалась за начало переговоров с талибами

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Германия ведет переговоры с боевиками, чтобы вывезти беженцев из Афганистана, заявила Ангела Меркель Фото:
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Германия готова оказывать техническую помощь в обеспечении работы аэропорта в Кабуле, поэтому пошла на переговоры с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«В эти дни „Талибан“ переносит свое присутствие из Дохи в Кабул. Мы должны понять, как нам в эти дни поддерживать контакты. Мы готовы оказать техническую помощь, ведутся переговоры с „Талибаном“, чтобы оказать гуманитарную помощь и вывезти беженцев из Афганистана», — сказала Меркель журналистам в Берлине, пишет «Интерфакс».

Ранее талибы пообещали открыть аэропорт Кабула для гражданских рейсов. Однако они заявили, что большая часть технического оборудования повреждена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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