Меркель оправдалась за начало переговоров с талибами

Германия ведет переговоры с боевиками, чтобы вывезти беженцев из Афганистана, заявила Ангела Меркель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Германия готова оказывать техническую помощь в обеспечении работы аэропорта в Кабуле, поэтому пошла на переговоры с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«В эти дни „Талибан“ переносит свое присутствие из Дохи в Кабул. Мы должны понять, как нам в эти дни поддерживать контакты. Мы готовы оказать техническую помощь, ведутся переговоры с „Талибаном“, чтобы оказать гуманитарную помощь и вывезти беженцев из Афганистана», — сказала Меркель журналистам в Берлине, пишет «Интерфакс».

Ранее талибы пообещали открыть аэропорт Кабула для гражданских рейсов. Однако они заявили, что большая часть технического оборудования повреждена.