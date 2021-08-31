Троих соучредителей «Финико» объявлили в международный розыск

Ранее соучастников объявили в международный розыск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вахитовский районный суд в Казани заочно арестовал Марата и Эдмунда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Все трое, по версии органов, являются партнерами основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина.

«Вахитовский райсуд Казани удовлетворил ходатайства о заочном аресте еще трех фигурантов дела финансовой пирамиды Finiko — Марата и Эдмунда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Следователь ГСУ МВД Татарстана просил заключить их под стражу с момента задержания либо пересечения границы с РФ. Все трое уже объявлены в международный розыск», — сообщает «Реальное время».

Основателя «Финико» Кирилла Доронина судят в Казани по делу об организации финансовой пирамиды. В июле суд отправил Доронина на два месяца в СИЗО, объяснив это тем, что лидер организации имеет гражданство Турции и может скрыться от следствия за границей. Также Доронин сообщал, что его партнеры пропали вместе с его криптовалютой, и сейчас он не знает, где они находятся.

URA.RU рассказывало о пенсионерке из ХМАО, которая потеряла 3,7 млн рублей из-за «Финико». Женщина начала откладывать в июне 2020 год, а через год вывод средств из организации стал невозможен.