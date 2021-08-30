В интернате для детей аборигенов ЯНАО построят корпус за миллиард

Новый корпус в Ямальской школе-интернате должны сдать в 2024 году Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти Ямальского района ЯНАО выделили более 900 млн рублей на строительство спального корпуса в школе-интернате в Яр-Сале, где учатся в основном дети оленеводов, ведущих традиционный образ жизни. Объявление о предстоящем аукционе по поиску подрядчика опубликовано на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по строительству и ввод в эксплуатацию объекта „Спальный корпус школы-интерната на 200 мест в селе Яр-Сале“, Ямальский район, ЯНАО. Начальная цена 900 296 000,00 рублей», — сообщается в объявлении.

В указанную стоимость включены проектно-изыскательские работы и подготовка проектной документации. Заказчиком выступает администрация Ямальского района.

Из материалов закупки следует, что здание, которое планируется сдать в эксплуатацию до 31 августа 2024 года, должно быть оборудовано 70 двух- и трехместными комнатами, восемью игровыми, 13 туалетами и душевыми. Кроме того, в корпусе должны быть гардеробы для воспитанников и персонала, кабинеты психолога и логопеда, столовая, тренажерный зал и другие вспомогательные помещения.

В администрации Ямальского района пояснили, что строительство запланировано, чтобы разгрузить существующие корпуса. «Возникла потребность в дополнительных помещениях», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что капитальный ремонт 600 метров тротуаров в райцентре обошелся администрации в 97 млн рублей. В стоимость тогда включили замену бетонных плит, монтаж системы водоотведения, укладка пешеходной плитки и установка ограждений.