31 августа 2021

В Госдуме хотят ввести новую льготу для многодетных семей

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьный базар. Разное. Курган, многодетная семья, материнство, материнский капитал, дети, мама с детьми, многодетная мама
Многодетные семьи могут получить новую льготу с 2022 года Фото:

Родители из многодетных семей должны получить право бесплатно пользоваться платной парковкой в России. Соответствующий законопроект (имеется в распоряжении URA.RU) был подготовлен политиками из партии ЛДПР и направлен на рассмотрение в Госдуму.

«Законопроект направлен на установление на федеральном уровне для многодетных семей права бесплатного пользования платной парковкой на территории Российской Федерации. C учетом сложившейся демографической ситуации в нашей стране поддержка многодетности является важнейшей государственной задачей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Политики отмечают, что в Москве многодетные семьи могут бесплатно воспользоваться платными парковками, однако в регионах ситуация обстоит иначе. Изменения в федеральный закон предлагают ввести с 1 января 2022 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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