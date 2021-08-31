В Госдуме хотят ввести новую льготу для многодетных семей

Родители из многодетных семей должны получить право бесплатно пользоваться платной парковкой в России. Соответствующий законопроект (имеется в распоряжении URA.RU) был подготовлен политиками из партии ЛДПР и направлен на рассмотрение в Госдуму.
«Законопроект направлен на установление на федеральном уровне для многодетных семей права бесплатного пользования платной парковкой на территории Российской Федерации. C учетом сложившейся демографической ситуации в нашей стране поддержка многодетности является важнейшей государственной задачей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Политики отмечают, что в Москве многодетные семьи могут бесплатно воспользоваться платными парковками, однако в регионах ситуация обстоит иначе. Изменения в федеральный закон предлагают ввести с 1 января 2022 года.
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