31 августа 2021
30 августа 2021

В Тюменской области сирота с сыном остались без дома и прописки

© Служба новостей «URA.RU»
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Снесенные дома в Нижневартовске. Нижневартовск, строительный мусор, снос дома
Дом, который был закреплен за сиротой, снесли, но другого жилья не предоставили Фото:

Жительница Тюменской области Евгения Попова, которой, как сироте положено жилье от государства, осталась без дома и прописки вместе со своим ребенком. Об этом девушка рассказала в разговоре с URA.RU, подтвердив слова документами.

«Когда я покинула детский дом, за мной было закреплено жилье. Жить в нем было невозможно, но выдать новое мне отказались. В 2020 году этот дом признали аварийным, снесли, а мне с сыном предложили другой. Но и он был неблагоустроен. По итогу сейчас мы вынуждены снимать квартиру, регистрация у нас в доме, которого уже нет», — рассказала URA.RU жительница Тюменской области Евгения Попова.

Сначала девушка писала письма в различные инстанции. Однако вопрос не решился. Тогда тюменка пошла в суд. Он встал на ее сторону, и обязал администрацию Упоровского района предоставить жилье. «Решение уже вступило в силу, однако мои попытки связаться с мэрией района бесполезны. Трубку либо не берут, либо сразу кладут. Моему сыну скоро оформлять первый паспорт, а регистрация у него в несуществующем доме, также, как у меня», — добавила собеседница.

URA.RU обратилось за комментарием в мэрию Упоровского района. Главы администрации на месте не оказалось, а его заместитель говорить с журналистами не стала, попросив направить запрос. URA.RU направило запрос в мэрию.

Сама же Евгения Попова готовит обращение в областную прокуратуру. В нем она просит не только помочь ей получить жилье, но и обязать власти возместить ей потраченные на съем квартиры деньги. А также оплачивать аренду до тех пор, пока не будет выполнено решение суда.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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