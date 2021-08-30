Челябинская область увеличит число представителей в Госдуме

Челябинское представительство может вырасти за счет парламентских партий и новичков Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В новом созыве Госдумы будет больше представителей Челябинской области. Такой прогноз URA.RU дали политологи. Сейчас в парламенте находится девять депутатов, избранных от региона. Из них семь — от «Единой России», по одному от ЛДПР и «Справедливой России». Это число может вырасти до 11 человек.

«ЕР даже при самых пессимистичных прогнозах рассчитывает на 5 мандатов и плюс один, если удастся. Это меньше, чем у челябинской ЕР сейчас, но надо брать в расчет другие партии. „Справедливая Россия — За правду“ ставит задачу получить не меньше двух мандатов. По одному надеются получить ЛДПР и КПРФ. Не стоит сбрасывать со счетов и непарламентские партии, у одной из них есть, может и не очень серьезный, шанс на один мандат. Итого уже 10 мандатов», — считает политолог Александр Мельников.

Мельников также отметил, что число южноуральцев в Госдуме может вырасти за счет уроженца Магнитогорска, бывшего замглавы Минпромторга РФ Станислава Наумова, попавшего в федеральные списки ЛДПР. В итоге челябинское представительство может вырасти до 11 человек.

Его коллега Андрей Лавров с таким прогнозом согласен. «Не думаю, что у эсеров будет больше двух мандатов. У КПРФ единые списки на Челябинскую и Курганскую области. За счет этого надеются набрать голос на один мандат. И хотя депутатом по спискам может стать москвич, формально он будет представлять и Челябинскую область», — уточнил в разговоре с URA.RU Лавров.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Кроме парламентских партий в них участвуют «Партия Роста», «Родина», «Российский общенародный союз», «Гражданская Платформа», «Зеленая Альтернатива», «Коммунисты России», ЛДПР, «Новые люди», «Яблоко», Партия Пенсионеров, «Партия свободы и справедливости» и «Российская экологическая партия „Зеленые“».