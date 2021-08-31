В России с 1 сентября изменится порядок оплаты больничных листов

С 1 сентября молодые родители будут получать полную выплату по больничным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Родители детей до 7 лет включительно будут получать выплаты по больничным листам в размере полной зарплаты. Закон вступит в силу 1 сентября, заявил первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«Ранее выплата распространялась так: кто имеет стаж до пяти лет, получал 60% от заработка, от пяти до семи лет — 80%, от восьми до 25 лет — 100%. Проблема в том, что молодые родители имеют маленький трудовой стаж. И в этом случае при уходе на полноценный больничный по уходу за ребенком семья существенно теряла в доходах», — пояснил Исаев.

Новый законопроект разработали и внесли в Госдуму депутаты от ЕР. Документ был оперативно принят. Как отметила руководитель Совета матерей России Татьяна Буцкая, ЕР услышала просьбу родителей. «Молодые родители говорили, что с удивлением обнаруживали после больничного по уходу за ребенком размер полученной выплаты, который значительно меньше зарплаты. В конце концов, им же в аптеке не продают лекарство по 60% от его стоимости», — указала она.

По словам Елены Кашкаровой, родителям больше не придется выбирать между деньгами и здоровьем детей Фото: пресс-служба «Единой России»

Как сообщила URA.RU региональный координатор партпроекта ЕР «Крепкая семья» в Тюменской области Елена Кашкарова, «молодым семьям больше не придется выбирать между сохранением дохода и полноценной заботой о ребенке, если он, привыкая к садику, заболел». Руководитель региональной общественной приемной председателя ЕР в Челябинской области Марина Поддубная считает, что это решение «одно из самых актуальных». «Отсутствие привязки выплаты к трудовому стажу особенно важна для молодых людей, так как они еще не успели набраться трудового опыта», — пояснила Поддубная.

Единороссы назвали законопроект «одним из самых актуальных» Фото: пресс-служба «Единой России»

Законодательная инициатива ЕР направлена на поддержание здоровья детей и сохранение материального достатка молодых семей, сообщили URA.RU в пресс-службе партии. Инициативу единороссов поддержал президент РФ Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию 22 апреля.