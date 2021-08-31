Источник: пермскому депутату Госдумы мстит его оппонент

Источник: Вероника Куликова придумала способ отомстить Дмитрию Скриванову Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Пермской городской думы Вероника Куликова выдвинулась на выборы в Госдуму по округу № 60, чтобы отомстить депутату по этому округу Дмитрию Скриванову, рассказал источник URA.RU. По его словам, Скриванов якобы не рассчитывал на реальную конкуренцию в округе.

«Куликова могла пойти по любому другому округу, но выбрала именно этот. Это ее своеобразная месть Скриванову за прошлые конфликты. Ее присутствие в округе заставляет его нервничать и вкладывать в кампанию больше средств», — рассказал URA.RU инсайдер.

Сообщается, что Скриванов якобы пытался создать иллюзию конкуренции в округе, связанную с участием в выборах аффилированных к нему кандидатов от других партий. В беседе с URA.RU он сам это отрицает. «Депутат Государственной Думы не может повлиять на решения партий, у меня нет таких полномочий. Потому все выдвижения кандидатов от партий, которые осуществляются через съезды, пленумы и иные формы, происходят не по просьбе или желанию политиков, а исходя из позиций самих партий», — заявил URA.RU Скриванов.

Куликова в беседе с URA.RU назвала не серьезными версии о ее выдвижении из мести Скриванову. «Выбор округа для меня был вполне закономерен. В 60-й округ входит мой родной Свердловский район, где я родилась, закончила школу, преподавала в ДЮСШ», — пояснила URA.RU Куликова.

Выборы в Госдуму состоятся 17—19 сентября 2021 года. По округу № 60 в качестве кандидатов зарегистрированы Людмила Балахонская от «Партии пенсионеров», Екатерина Балыкина от ЛДПР, Ольга Вшикова от «Яблока», Сергей Исаев от «Новых людей», Алексей Костицин от КПРФ, Вероника Куликова от «Справедливой России», Яна Кунавина от «Коммунистов России» и Дмитрий Скриванов от «Единой России».