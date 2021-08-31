Соцсети будут советоваться с Роскомнадзором по удалению контента

Роскомнадзор сможет сам удалить запрещенный контент или передать его на рассмотрение в другие уполномоченные органы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Социальные сети смогут советоваться с Роскомнадзором по поводу подозрительного контента. Площадка должна будет обратиться в ведомство в течение суток, если сама не сможет оценить законность информации. Новый порядок взаимодействия соцсетей с регулятором вступает в силу 1 сентября.

«Обязанность соцсетей блокировать противозаконный контент — это продолжение линии на наведение порядка в интернете и его очищения от негативных сведений. Предложен понятный, прозрачный механизм взаимодействия владельца соцсети с Роскомнадзором», — цитирует «Правительственная газета» председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн.

Порядок взаимодействия соцсетей с Роскомнадзором, установленный правительством РФ, начнет действовать с 1 сентября 2021 года. Если информация, которая вызвала у площадки сомнения, окажется в компетенции ведомства, то оно примет решение, удалять ее или нет. В противном случае судьбу контента будет решать МВД или другой уполномоченный орган.

При этом Роскомнадзор сможет восстановить удаленную информацию, если пользователь докажет ее законность. Для этого ему нужно на сайте ведомства подать заявление об отмене принятых мер. Его рассмотрят в течение 30 рабочих дней. Если ответ будет положительным, то контент восстановят в течение трех рабочих дней.

Также с 1 сентября пользователи смогут сами решать, какую информацию о себе они готовы предоставить социальной сети. Площадки на этапе регистрации должны будут узнавать, согласен ли человек передавать те или иные сведения. В согласии на обработку персональных данных пользователь будет указывать ФИО, телефон и адрес электронной почты.