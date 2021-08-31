Пентагон поддержал стремление Украины в НАТО

Соединенные Штаты поддерживают стремление Киева вступить в НАТО и окажет в этом помощь. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Наша поддержка независимости Украины и территориальной целостности и евроатлантических устремлений непоколебима», — цитирует Ллойда Остина РИА «Новости». По его словам военные ведомства США и Украины подпишут соглашение о поддержке проведения на Украине реформ, необходимых для членства в Североатлантическом Альянсе.
«Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии России», — написал Зеленский в своем Twitter. В Вашингтон украинский президент прибыл 31 августа, сообщает RT. Его встреча с главой США Джо Байденом запланирована на 1 сентября.
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