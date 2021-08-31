Российские банки начали выдавать кредиты на электромобили

Кредитование на электромобили направлено на перспективу развития в премиальном сегменте Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Российские банки занялись кредитованием на электроавтомобили. Развитие нового направления автокредитования мотивирует премиальный сегмент с высокими чеками и программа господдержки электротранспорта. Об этом сообщили эксперты, развивающие данную отрасль.

«ВТБ 2 сентября запускает программу кредитования на новые электроавтомобили, доступные для покупки у официальных дилеров. Клиенты смогут получить средства на срок до 7 лет под 3% годовых <…> Аналогичную программу уже запустил Газпромбанк. Кредит в размере до 5 млн руб. выдается на 5 лет под 3,9% годовых», — сообщает газета « Коммерсант ».

Банкир отмечают, что такие кредиты рассчитаны на перспективу. «Чтобы направление стало перспективным, необходимо не только создавать спецпредложения на кредиты», — подчеркивает руководитель управления автокредитования «Тинькофф» Кирилл Григорьев. Важно оценить интерес клиентов к электрокарам и увеличение объемов производства, отметил он.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития и Минпромторг обсудили вопрос по стимулированию спроса на покупку российских электроавтомобилей. В качестве решения были выдвинуты условия на получение скидки. Об этом сообщатся на сайте Министерства экономического развития.