31 августа 2021

В Госдуме предложили увеличить выплаты одиноким пенсионерам

© Служба новостей «URA.RU»
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Город летом. Сургут, старость, пожилая женщина, пенсия, бабушка на скамейке
Овдовевшим пенсионерам хотят три года платить половину пенсии супруга Фото:

Овдовевшим пенсионерам в России необходимо в течение трех лет выплачивать пособие в размере половины пенсии умершего супруга. С таким предложением депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к министру труда Антону Котякову.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трех лет», — приводит RT выдержку из письма Ивана Сухарева.

Депутат объяснил это тем, что после смерти супруга на пенсионера ложится тяжелая психологическая нагрузка и все бытовые проблемы. Решить их должны помочь новые выплаты.

Сегодня в России уже действует механизм, по которому овдовевший пенсионер, если он нигде не работает, может получить пенсию умершего супруга. Работающий пенсионер получит такое право только после увольнения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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