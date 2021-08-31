На курганской границе задержали десятки тонн перца и фруктов

Четыре партии сладкого перца и партию фруктов вернули в Казахстан Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Более 80 тонн растительной продукции запрещено к ввозу на территорию Курганской области из Казахстана в период с 23 по 29 августа. Всего выявлено пять нарушений, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Все нарушения были пресечены на пункте пропуска через госграницу «Петухово». Их удалось выявить во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ по Курганской и Тюменской областям. В частности, три партии сладкого перца (58,9 тонны) везли навалом, без упаковки. Еще одну партию перца (20 тонн) ввозили по сертификату, в котором был указан пункт перехода в Оренбургской области. Партию фруктов (2,1 тонны) ввозили в сопровождении сертификата, в котором не был указан полный ассортимент перевозимой продукции.

«За ввоз продукции с нарушением карантинных фитосанитарных требований перевозчики были привлечены к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ. Машины под контролем сотрудников Россельхознадзора возвращены в Республику Казахстан», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что с 9 по 22 августа на пункте пропуска через госграницу «Петухово» пресекли еще пять незаконных попыток ввоза в Курганскую область 100 тонн сладкого перца. Его везли в грузовых машинах навалом, что запрещено законодательством. Кроме того, поскольку не было упаковки, то, соответственно, не было и маркировки (этикеток), что также запрещено.