К неоткрытой кетовской школе несут шарики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К новой школе в селе Кетово (Курганская область) ученики и родители несут шарики. Своеобразная акция протеста связана с тем, что власти и застройщик не могут договориться о цене выкупа школы, поэтому 1 сентября школьники не могут пойти в новое здание. Рядом со школой дежурит полиция. URA.RU об этом рассказали местные жители, которые стали очевидцами.

«И ученики, и родители несут к школе шарики и привязывают их к ограждению. Долгое время они ждали, когда откроют школу, но так и не могут дождаться. Обидно, что из-за того, что власти и строители не могут договориться, школа простаивает. А чему это учит детей? Как им объяснять, что в новую школу они пойти не могут», — уточнили очевидцы.

Родители школьников также пояснили, что шарики начали нести еще ночью. Сейчас возле школы стоит патрульный автомобиль полиции. «Они снимают на видео тех, кто принес шарики. А накануне приходили ко многим домой и уточняли, что за акция планируется, и объясняли последствия, если это будет несанкционированные митинг. Некоторые после этого напугались нести шарики», — уточнили родители школьников.

В пресс-службу УМВД России по Курганской области направлен запрос. URA.RU пообещали предоставить комментарий в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что новая школа в селе Кетово на 1100 мест простаивает уже второй год. Инвестор и власти не могут договориться о цене выкупа объекта. Руководитель компании «Эверест» (строил в Кетово школу) Андрей Лушников ждет от начальника курганского областного департамента образования Андрея Кочерова извинений. По мнению бизнесмена, чиновник предоставил неверную информацию по выкупу школы. По сведениям чиновника, застройщик просил на полмиллиарда больше, чем заявлено в экспертизе.

К кетовской школе местные жители несут шарики Фото предоставлено читателем URA.RU

Кетовчане начали нести шарики еще ночью Фото предоставлено читателем URA.RU