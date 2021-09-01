Власти РФ запустили розыгрыш денег за вакцинацию от COVID

В России с 1 сентября среди привитых от коронавируса разыгрывают по 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи», — указано в постановлении на сайте правительства РФ.
Победителей определит компьютер. Выберут 1000 человек, каждый из которых получит по 100 тысяч рублей, предает сайт MK.RU. Розыгрыш будет проводиться среди совершеннолетних. Для получения нужно иметь банковскую карту «МИР» и иметь подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг. Оператором лотереи стал «Гознак». Деньги разыграют на сайте бонусзаздоровье.рф, результаты будут там же, сообщает телеканал 360.