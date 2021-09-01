Власти РФ запустили розыгрыш денег за вакцинацию от COVID

Среди привитых выберут 1000 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России с 1 сентября среди привитых от коронавируса разыгрывают по 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи», — указано в постановлении на сайте правительства РФ.

Победителей определит компьютер. Выберут 1000 человек, каждый из которых получит по 100 тысяч рублей, предает сайт MK.RU . Розыгрыш будет проводиться среди совершеннолетних. Для получения нужно иметь банковскую карту «МИР» и иметь подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг. Оператором лотереи стал «Гознак». Деньги разыграют на сайте бонусзаздоровье.рф, результаты будут там же, сообщает телеканал 360.