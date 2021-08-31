Экс-главу пермских судебных приставов обвинили в 40 преступлениях

Игорю Кожевникову предъявили обвинение в совершении сорока преступлений Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья

Бывшего главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова обвиняют в совершении 40 преступлений. Речь идет про 38 эпизодов получения взяток, превышение должностных полномочий и мошенничество.

«Кожевников и бывший старший судебный пристав отдела особых исполнительных производств Александра Марданова обвинены в совместном совершении сорока преступлений. Речь идет о взятках в группе лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размере (ч. 2 и 5 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а также мошенничестве в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

После задержания Кожевникова 24 июля 2019 года его подозревали в двух случаях получения взяток. В 2020 году Кожевникова стали подозревать в совершении уже 36 преступлений, связанных с получением взяток. В деле о мошенничестве экс-главу судебных приставов региона следствие считает организатором преступной группы.

URA.RU рассказывало про задержание и арест Кожевникова в 2019 году. В СИЗО бывший пристав пытался совершить суицид. Его экс-подчиненные заключили досудебные соглашения и дали изобличающие показания в отношении своего руководителя. Сам Кожевников вину не признает.