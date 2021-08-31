31 августа 2021
30 августа 2021

Экс-главу пермских судебных приставов обвинили в 40 преступлениях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по избранию меры пресечения главному судебному приставу Пермского края Кожевникову Игорю в Дзержинском районном суде. Пермь, кожевников игорь
Игорю Кожевникову предъявили обвинение в совершении сорока преступлений Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья

Бывшего главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова обвиняют в совершении 40 преступлений. Речь идет про 38 эпизодов получения взяток, превышение должностных полномочий и мошенничество.

«Кожевников и бывший старший судебный пристав отдела особых исполнительных производств Александра Марданова обвинены в совместном совершении сорока преступлений. Речь идет о взятках в группе лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размере (ч. 2 и 5 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а также мошенничестве в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

После задержания Кожевникова 24 июля 2019 года его подозревали в двух случаях получения взяток. В 2020 году Кожевникова стали подозревать в совершении уже 36 преступлений, связанных с получением взяток. В деле о мошенничестве экс-главу судебных приставов региона следствие считает организатором преступной группы.

URA.RU рассказывало про задержание и арест Кожевникова в 2019 году. В СИЗО бывший пристав пытался совершить суицид. Его экс-подчиненные заключили досудебные соглашения и дали изобличающие показания в отношении своего руководителя. Сам Кожевников вину не признает.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...