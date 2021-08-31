В центре Кургана ввели новый запрет на парковку

Запрет парковки на участке улицы Советской введен до 17 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Парковку автомобилей временно запретили на участке улицы Советской в Кургане в связи с проведением ремонтных работ. Постановление городской администрации об этом опубликовано на сайте муниципалитета.

«Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта до 24.00 17 сентября 2021 года по улице Советской на участке от улицы Пролетарской до улицы Кравченко. Исполнителю работ МУП города Кургана „Специализированное дорожное предприятие“ установить временные запрещающие дорожные знаки на период производства ремонтных работ», — говорится в документе.

По данным пресс-службы мэрии Кургана, движение автомобилей на участке улицы Советской (от улицы Пролетарской до улицы Савельева) ограничено с 31 августа до особого распоряжения. В связи с этим транспортное управление Кургана временно изменило автобусные маршруты, которые проходили по этой улице.