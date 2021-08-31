Николай Руссу за 2020 год заработал более 76 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Тюменской области — 2021

Гендиректор строительной компании «Мостострой-11» Николай Руссу оказался самым богатым кандидатам в Тюменскую областную думу седьмого созыва среди других одномандатников юга «тюменской матрешки». Информация о доходов кандидатов опубликована на сайте регионального избиркома.

По документам, Руссу, являющийся действующим областным парламентарием от «Единой России», заработал за 2020 год более 76,4 млн рублей. На втором месте рейтинга расположился соратник главы «Мостостроя» по облдуме и партии Юрий Баранчук с годовым доходом около 54,5 млн рублей. Замкнул тройку депутат гордумы Тюмени Олег Касьянов (ЛДПР), который задекларировал 24,7 млн рублей. При этом именно Касьянов поборется за мандат с Руссу в избирательном округе №19 (Калининский район Тюмени).

В топ-5 кандидатов-миллионеров также вошли депутат гордумы Ялуторовска от партии «Справедливая Россия — За Правду» Арстан Койше (13,1 млн рублей) и зампредседателя Тюменской облдумы Виктор Рейн (11 млн рублей), выдвинутый ЕР. Самым бедным кандидатом оказался либерал-демократ Евгений Шульгин, заработавший за год 36 тысяч рублей — он представляет партию в думе Петелинского сельского поселения Ялуторовского района.

Выборы в Тюменскую облдуму пройдут с 17 по 19 сентября. За 48 мандатов поспорят следующие партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, ЛДПР, Партия роста, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».