Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток. Глава государства проведет там совещание по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Владимир Путин поучаствует в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде. Глава государства по видеосвязи посмотрит церемонию открытия социальных объектов в Дагестане, передает РИА «Новости». Путин проведет во Владивостоке совещание по развитию ДФО и примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Президент 1 сентября пообщается со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан», сообщает RT. В завершении дня запланирована встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Подписывайтесь на URA.RU в