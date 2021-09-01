Путин прилетел во Владивосток

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Скрины с трансляции по приложению. Челябинск, трансляция, прямая линия, путин владимир
Владимир Путин встретится со школьниками Фото:

Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток. Глава государства проведет там совещание по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Владимир Путин поучаствует в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде. Глава государства по видеосвязи посмотрит церемонию открытия социальных объектов в Дагестане, передает РИА «Новости». Путин проведет во Владивостоке совещание по развитию ДФО и примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент 1 сентября пообщается со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан», сообщает RT. В завершении дня запланирована встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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