Владимир Путин встретился со школьниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Поездка Путина по Дальнему Востоку

Президент России Владимир Путин предупредил школьников о большом количестве информационного мусора в интернете и призвал доверять таким источникам, как общество «Знание». Глава государства встретился со школьниками во Владивостоке.

«Им [обществу „Знание“] безусловно можно доверять, на их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь», — заявил Владимир Путин на встрече со школьниками, которое проходит в рамках марафона общества «Знание», трансляция ведется на телеканале «Россия-24».

По словам Путина, существует много информационных ресурсов, но есть проблема с качеством информации. Как считает глава государства, в интернете существует «очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции, а верить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых». Но этому нельзя верить, потому что это не мнение «истинных специалистов», а мнение людей, выдающих себя за них, сказал глава страны.

Президент прилетел во Владивосток 1 сентября и встретился со школьниками из Всероссийского детского центра «Океан». Путин также поучаствует в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде, передает «Федеральное агентство новостей». Также глава страны проведет совещание по развитию ДФО и примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает телеканал 360.