На директора челябинского предприятия возбудили 47 уголовных дел

Руководитель железнорудного предприятия задолжал более 25 млн рублей (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор ООО «Бакальское рудоуправление» установил антирекорд — в отношении него возбуждено 47 уголовных дел. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФССП по Челябинской области, руководитель железнорудного предприятия задолжал энергетиками, коммунальщикам и налоговикам более 25 млн рублей.

«Сумма долга составляла более 25 миллионов рублей. В числе взыскателей — предприятия топливно-энергетического комплекса, организации ЖКХ и налоговые органы», — отмечают URA.RU в пресс-службе ведомства.

Дознавателем было установлено, что в период неуплаты организация располагала крупными деньгами, которые направляла, минуя арестованные счета организации. Эти деньги расходовались директором на цели, не связанные с погашением задолженности и исполнением судебных решений.

На основании собранных материалов возбуждены уголовные дела по ст. 177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и ч. 2 ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

В ведомстве отмечают, что в ходе дознания по уголовным делам задолженность была погашена в полном объеме. Но наказания руководителю избежать не удастся. Уголовное дело с обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.