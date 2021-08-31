В школы ЯНАО пошло рекордное количество учеников

77 тысяч школьников начали свой учебный год в ямальских школах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Количество учеников в ЯНАО увеличилось и стало рекордным. Об этом во время встречи с салехардскими школьниками сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов.

В школах региона в этом году будут учиться около 77 тысяч учеников. Количество первоклассников увеличилось и составило почти девять тысяч человек. «Такого не было никогда», — сообщил губернатор.

В департаменте образования ЯНАО агентству сообщили, что больше всего первоклассников стало в Новом Уренгое. Там прибавилось 200 человек. «В Салехарде 140 первоклассников, а в Муравленко 100», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что власти региона определились с форматом обучения. Школьники начнут год с очной формы обучения. На решение может повлиять только ухудшение эпидобстановки.