31 августа 2021
30 августа 2021

В школы ЯНАО пошло рекордное количество учеников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка в гимназии № 27. Курган, школьная линейка, ученики, школа, 1 класс, первоклассники, цветы, 1 сентября, младшие школьники
77 тысяч школьников начали свой учебный год в ямальских школах Фото:

Количество учеников в ЯНАО увеличилось и стало рекордным. Об этом во время встречи с салехардскими школьниками сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов.

В школах региона в этом году будут учиться около 77 тысяч учеников. Количество первоклассников увеличилось и составило почти девять тысяч человек. «Такого не было никогда», — сообщил губернатор.

В департаменте образования ЯНАО агентству сообщили, что больше всего первоклассников стало в Новом Уренгое. Там прибавилось 200 человек. «В Салехарде 140 первоклассников, а в Муравленко 100», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что власти региона определились с форматом обучения. Школьники начнут год с очной формы обучения. На решение может повлиять только ухудшение эпидобстановки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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